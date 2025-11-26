Meloni Yasaları! O Suça Müebbet!

İtalya'dan tarihi, umut veren adım...Ülkede artan kadın cinayetleri sonrası yasa tasarısı hazırlanmış ve Senato'dan da geçmişti.Kadın katillerine ömür boyu müebbet hapis cezasını öngören yeni düzenlemeye ilişkin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde önemli bir gelişme yaşandı.Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki hükümetin hazırladığı, kadın cinayetlerini ayrı bir suç olarak düzenleyen ve kadınlara yönelik şiddet eylemlerine ağır cezalar öngören yasa tasarısı, parlamentodaki onay sürecini, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde tamamladı.Yasa tasarısı, parlamentonun üst kanadı Senatoda temmuz ayında oylanıp kabul edilerek nihai onay için Temsilciler Meclisine gönderildi.Tasarı, iktidar ve muhalefetten 237 milletvekilinin verdiği 'evet' oyuyla, oybirliğiyle kabul edilerek yasalaştı.İtalyan basınındaki haberlere göre, Başbakan Meloni, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Kadın cinayeti suçunu düzenleyen yasa tasarısının Parlamentoda onaylanmasından çok memnunum. Bu, kadınlara yönelik şiddetin barbarlığına karşı siyasetin birlik içinde verdiği önemli bir mesajdır. Önceden öngördüğümüz araçlara bir yenisini daha ekliyoruz.Hükümet, son yıllarda kamuoyunda infial yaratan pek çok kadın cinayetinin yaşanması nedeniyle mart ayında harekete geçmişti.Hükümetin hazırladığı yasa tasarısı, bir kadının, sadece kadın olduğu için nefret veya ayrımcılık içeren eylemlerle ya da hak, özgürlük veya kişiliğini bastırma amacıyla öldürülmesi durumunda, failin ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngörmesi sebebiyle öne çıkıyor.Yasa tasarısı ayrıca, kadın cinayeti suçundan hüküm giyenler için hapishane içi ayrıcalıklar konusunda daha sıkı koşullar getirmeyi, cinsiyete dayalı şiddetle mücadele amacıyla eğitim ve farkındalık artırma faaliyetlerine yönelik yükümlülükleri güçlendirmeyi öngörüyor.İtalyan basınındaki haberlere göre, ülkede geçen yıl 113 kadın cinayeti işlenmişti.