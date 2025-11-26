Katlanabilir iPhone Şaşırttı!

Apple, uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefon pazarına girmeye hazırlanıyor. Ancak sızan son bilgiler, katlanabilir iPhone fiyatı konusunda bekleyenleri biraz üzecek gibi görünüyor. Teknoloji devi, bu yeni cihazı süper premium bir kategoride konumlandırmayı planlıyor.Sektörden gelen son raporlara göre Apple, fiyatlandırma konusunda oldukça cesur davranacak. İddialar, katlanabilir modelin iPhone 17 Pro Max’ten tam iki kat daha pahalı olacağı yönünde. Eğer mevcut fiyatlandırma politikası devam ederse, bu durum cihazın yurt dışında bile 2.600 dolar seviyelerinde satılabileceği anlamına geliyor.Bu yüksek fiyat etiketinin arkasında birkaç temel neden yatıyor. Öncelikle Apple, menteşe mekanizması ve katlanabilir ekran teknolojisi için büyük bir Ar-Ge yatırımı yapıyor. Ayrıca şirket, bu cihazı herkesin alabileceği bir telefon değil, sınırlı sayıda üretilen bir prestij ürünü olarak görüyor. Bu nedenle maliyetler doğrudan fiyata yansıtılıyor.Şirket, yüksek fiyat nedeniyle satış hacminin düşük olacağının farkında. Apple, milyonlarca adet satmak yerine, bu modeli niş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Dolayısıyla iPhone Fold veya iPhone Flip adını alması beklenen bu cihaz, piyasaya çıktığında “ulaşılması en zor” Apple ürünü olabilir.