Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son fiyatlar

ABD'de açıklanan veriler ve Fed Başkanlığı için düşünülen aday altına doping oldu.ABD'de geçtiğimiz ay açıklanmayan bazı veirler dün açıklandı. Verilerin beklentilerin altında kalması Fed'in aralıkta faiz indirimi ihtimalini yüzde 90'a çıkardı. Öte yandan Fed Başkanlığı için düşünülen Kevin Hassett'in gevşeme yanlısı olması altın fiyatlarına yaradı.Söz konusu iki gelişme de doları zayıflattı. Bu da altın fiyatlarını yukarı itti.Gram altın 5,683 TLÇeyrek altın 9,641 TLYarım altın 18,922 TLCumhuriyet altını 38,373 TLONS altın 4,164 dolar