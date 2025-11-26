Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son fiyatlar
ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed Başkanlığı için gevşeme yanlısı adayın neredeyse kesinlik kazanması altın fiyatlarına doping oldu
ABD'de açıklanan veriler ve Fed Başkanlığı için düşünülen aday altına doping oldu.
ABD'de geçtiğimiz ay açıklanmayan bazı veirler dün açıklandı. Verilerin beklentilerin altında kalması Fed'in aralıkta faiz indirimi ihtimalini yüzde 90'a çıkardı. Öte yandan Fed Başkanlığı için düşünülen Kevin Hassett'in gevşeme yanlısı olması altın fiyatlarına yaradı.
Söz konusu iki gelişme de doları zayıflattı. Bu da altın fiyatlarını yukarı itti.
Gram altın 5,683 TL
Çeyrek altın 9,641 TL
Yarım altın 18,922 TL
Cumhuriyet altını 38,373 TL
ONS altın 4,164 dolar
