Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son fiyatlar

ABD'de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve Fed Başkanlığı için gevşeme yanlısı adayın neredeyse kesinlik kazanması altın fiyatlarına doping oldu

26.11.2025
ABD'de geçtiğimiz ay açıklanmayan bazı veirler dün açıklandı. Verilerin beklentilerin altında kalması Fed'in aralıkta faiz indirimi ihtimalini yüzde 90'a çıkardı. Öte yandan Fed Başkanlığı için düşünülen Kevin Hassett'in gevşeme yanlısı olması altın fiyatlarına yaradı.

Söz konusu iki gelişme de doları zayıflattı. Bu da altın fiyatlarını yukarı itti.

Gram altın 5,683 TL

Çeyrek altın 9,641 TL

Yarım altın 18,922 TL

Cumhuriyet altını 38,373 TL

ONS altın 4,164 dolar