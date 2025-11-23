O Cihazın Detayları Sızdı!

OnePlus, bu ayın sonlarında Çin'de OnePlus Ace 6T modelini tanıtmayı planlarken, gözler şimdiden gelecek yılın amiral gemisi kompakt telefonuna çevrildi. Markanın, OnePlus 15T adını taşıması beklenen kompakt amiral gemisini Mart 2026 civarında Çin'de piyasaya sürmesi bekleniyor. Lansman öncesinde, güvenilir sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station sayesinde cihazın ekran yenileme hızı ve kalınlığı hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.OnePlus 15, Ace 6 ve yakında çıkacak Ace 6T modellerinin tamamı 165Hz ekranlarla donatılmıştı. Yeni sızıntı, OnePlus'ın yaklaşan kompakt telefonu OnePlus 15T'nin de bu trendi sürdüreceğini gösteriyor. Cihazın 6,3 inç büyüklüğünde bir ekrana ve 165Hz yenileme hızı desteğine sahip olacağı belirtiliyor.Sızıntıyı yapan kaynak, cihazın kalınlığının 8,5 mm'yi aşacağını da ekledi. Hatırlatmak gerekirse, önceki model OnePlus 13, 6.32 inç 120Hz OLED ekrana ve 6.260 mAh bataryaya rağmen 8.2 mm kalınlığındaydı.OnePlus 15T'nin batarya boyutu hakkındaki söylentiler, cihazın yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli dev bir bataryaya sahip olacağını iddia ediyor. Batarya kapasitesindeki bu önemli artışla birlikte, cihaz kalınlığında bir artışın kaçınılmaz olduğu görülüyor.Daha önceki raporlar, OnePlus 15T'nin kalbinde Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin yer alacağını ortaya çıkarmıştı. Güvenlik tarafında ise cihaz, ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olacak. Yapı kalitesi açısından ise cihazın metal orta çerçeveye ve IP68 dereceli bir gövdeye sahip olması bekleniyor.İlgili bir diğer gelişme olarak, Çin pazarı için Oppo Find X9s, Vivo X300s ve Honor Magic 8 Mini gibi birkaç kompakt amiral gemisi telefonun daha hazırlandığı söyleniyor. Ancak bu rakiplerin, MediaTek'in yakında çıkacak olan Dimensity 9500 Plus yonga setini kullanması bekleniyor. OnePlus 15T'nin ise Snapdragon 8 Elite Gen 5'i tercih etmesi, performans ve optimize yazılım konusunda onu rakiplerinden ayıracak önemli bir fark yaratıyor.