Trump'tan Tehdit Salvoları!

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere ağır yaptırımlar getirmeyi hedefleyen bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Tasarıya tam destek verdiğini söyleyen Trump, 'Bu benim için tamamen uygun. Hatta bu fikri ben önerdim. Rusya ile iş yapan her ülkeye çok ağır yaptırımlar uygulanacak. Buna İran'ı da ekleyebiliriz.' ifadelerini kullandı.Tasarı; enerji, savunma ve finans başta olmak üzere Rusya ile işbirliğini sürdüren ülkeleri doğrudan etkileyecek nitelikte. İran'ın listeye dahil edilme ihtimali ise, Washington'ın dış politikasında tansiyonu yükseltecek yeni bir başlık olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyetçiler, bu düzenlemeyle küresel aktörleri Moskova ile ilişkilerini gözden geçirmeye zorlamayı amaçlıyor. Yaptırım tasarısının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine getirilmesi bekleniyor.