Konvoyda Magandalar Yol Kesti!

Avcılar'da düğün konvoyunda bulunan araçların sürücüleri trafiği kesip yolu kapatırken, sürücülere zor anlar yaşatan magandaların dans ettikleri görüldü.

Ekleme: 17.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.11.2025 - 11:17 / Editör: Erhan Şimşek
Firuzköy Bulvarı'nda trafikte tüm şeritleri kapatarak ilerleyen düğün konvoyundaki sürücüler, diğer araçların önüne geçerek trafiğin yavaşlamasına neden oldu.

ÜÇ ŞERİT TRAFİĞE KAPATILDI

Konvoyda bulunanlar zaman zaman üç şeridi de trafiğe kapattı.

Diğer sürücülerin tepkisine aldırmayan konvoydaki sürücüler, bir süre daha bu şekilde yollarına devam etti.

TEHLİKELİ HAREKETLER

Konvoyda bulunanların tehlikeli hareketleri ve trafiğin yavaşlamasına neden oldukları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.