Babasının Mezar Dekore Etti!

Artvin'in Şavşat ilçesinin Veli köyünde yarım asrı aşkın marangoz ustası olarak çalışan Nazım Beşli Ocak, 1994'te hayatını kaybetti.Nazım Beşli Ocak'ın kendisi gibi marangoz olan oğlu Nazır Ocak, babasının mezarının üzerini ahşap yapıyla kapatmaya karar verdi.Atölyesinde çalışmalarını tamamlayan Nazır Ocak, mermerle çevrili babasının kabri üzerine ahşaptan çatı yaptı.Mesleğinin tüm incelikleri babasından öğrenen Nazır Ocak, çocuklarına, öldüğünde babasının yanında toprağa verilip, kendi mezarının üzerinin de ahşaptan çatıyla kapatılmasını vasiyet etti.Köyde yamaç arazideki kabristanlıkta uzaktan bakıldığında çardağı anımsatan mezarı görenlerden kimi şaşkınlığını gizleyemezken, kimi de dua ediyor.Sıra dışı kabirle babasına duyduğu saygıyı yaşattıklarını belirten Nazır Ocak, şu ifadeleri kullandı:1994 yılında babam rahmetli oldu. Kendisi Şavşat ilçesinin eski marangozlarındandır. İyi bir ustaydı. Babam rahmetli olduktan sonra ben de ona layık olacak şekilde ahşaptan mezar yapmayı düşündüm. Üzerinin kapalı olmasının sebebi yağmur ya da kar değil. Tamamen benim gözümde büyük bir adam olduğu için ve ‘büyük adamların mezarları kapalı olur' diye düşündüğüm içindir. Ona ve ustalığına duyduğum saygıdan mezarını koruma altına aldık. Gider bakar, bakımını yaparız. Ben de çocuklarıma vasiyet ettim; öldüğümde babamın yanına ahşap bir mezarlıkta toprağa verilmek istiyorum.Veli köyü Muhtarı Şentürk Kartal, mezarın özellikle yoldan geçenlerin dikkatini çektiğini söyleyerek 'Bu mezarlıkta olan Nazım Usta değerli bir komşumuzdu. O ölünce oğlu mezarın üzerini bu şekilde kapattı. Mezarın doğaya ve çevreye uyumlu olduğunu görüyorum. Burası turistlerin çokça ziyaret ettiği Karagöl yolu olduğu için gelen ziyaretçiler mezarı görünce fotoğraf çekip, dua ediyorlar. Biz de buraya bir çeşme yapmak istiyoruz. Madem buraya bir mezar yapıldı, suyumuz da olsun. Mezarın yanında hayratımız da bulunsun istiyoruz.' diye konuştu.