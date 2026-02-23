Zengin Olma Hayaliyle Evini 40 Metre Kazdı! 2 Yıllık Mesai Hüsranla Sonuçlandı

13 katlı bina derinliğindeki kuyuda ele geçirilen profesyonel düzenek, olay yerine gelen ekipleri şok etti. Maden bulmayı uman şahıs suçüstü yakalanınca hayalleri kazdığı kuyuya düştü.Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yaşayan C.K., iddiaya göre define aramak amacıyla evinin bahçesinde dev bir kazı çalışması başlattı.İhbar üzerine Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Payas İlçe JanKurduğu Düzenek Ekipleri Şok EttiŞüphelinin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, elektrik ve havalandırma sistemi kurulu yaklaşık 40 metre derinliğinde ve 3 metre genişliğinde bir tünel ile belirli genişlik ve yükseklikte çukurlar tespit edildi.Kuyunun boyutları ve profesyonel düzenekler, ekipleri bile hayrete düşürdü.darma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.Olay yerinde yük taşıyıcı vinç, jeneratör, gaz maskesi ve filtreleri, dedektör, tarihi eser arama çubuğu, kırıcı aletler, çok sayıda kazma ve kürek, halatlar ile elektrik kabloları ele geçirildi.Güvenlik önlemleri kapsamında AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi. Tünel ve çukurlarda detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.Şüpheli C.K., 'izinsiz kazı yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Yapılan incelemelerde, şahsın yaklaşık iki yıl boyunca gece ve gündüz aralıksız şekilde kazı yaptığı, ancak herhangi bir tarihi eser ya da değerli buluntuya ulaşamadığı ortaya çıktı.Mahalle sakinleri ise ortaya çıkan dev çukur karşısında şaşkınlık yaşadı.