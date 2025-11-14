  • USD: 42,17 - 42,25
  • EURO: 48,96 - 49,05
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altın son bir ayın zirvesinde! İşte detaylar...

1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.

Ekleme: 14.11.2025 - 09:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 09:31 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın son bir ayın zirvesinde! İşte detaylar...1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.

Gram altın son bir haftada yüzde 5 yükseldi. ONS altın ise yüzde 4,50 yükseliş sergiledi.

Altın son bir ayın zirvesinde! İşte detaylar...

İşte haftanın son gününe başlarken altın fiyatları

Gram altın 5,705 TL

Çeyrek altın 9,622 TL

Yarım altın 19,243 TL

Cumhuriyet altını 39,403 TL

ONS altın 4,196 dolar