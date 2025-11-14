Altın son bir ayın zirvesinde! İşte detaylar...
1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.
1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.
Gram altın son bir haftada yüzde 5 yükseldi. ONS altın ise yüzde 4,50 yükseliş sergiledi.
İşte haftanın son gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 5,705 TL
Çeyrek altın 9,622 TL
Yarım altın 19,243 TL
Cumhuriyet altını 39,403 TL
ONS altın 4,196 dolar
Gram altın son bir haftada yüzde 5 yükseldi. ONS altın ise yüzde 4,50 yükseliş sergiledi.
İşte haftanın son gününe başlarken altın fiyatları
Gram altın 5,705 TL
Çeyrek altın 9,622 TL
Yarım altın 19,243 TL
Cumhuriyet altını 39,403 TL
ONS altın 4,196 dolar