Altın son bir ayın zirvesinde! İşte detaylar...

1 ay öncesine kadar piyasaların aşırı ısındığına dair emarelerle kâr satışları yaşayan altın fiyatları Fed'in faiz indirimine devam edeceği ve küresel hisse piyasalarının aşırı ısındığına dair belirtilerle son 1 ayın en iyi haftasını yaşıyor.Gram altın son bir haftada yüzde 5 yükseldi. ONS altın ise yüzde 4,50 yükseliş sergiledi.Gram altın 5,705 TLÇeyrek altın 9,622 TLYarım altın 19,243 TLCumhuriyet altını 39,403 TLONS altın 4,196 dolar