Elini merdaneli ütüye sıkıştırdı! Üçüncü derece yanık meydana geldi!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, Elif A., isimli şahıs ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı kurtarmak isterken, ellerini yaktı. Öte yandan, elinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın hastaneye kaldırıldı.
Olay Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı.
Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.
