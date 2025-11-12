Aydın'da Husumetlisine Sopayla Saldırdı!

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, alacak-verecek meselesi nedeniyle aralarında geçmişe dayanan husumet bulunduğu öne sürülen A.Ş ve M.Ç. arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., sopayla M.Ç.'ye saldırdı.M.Ç., olayda ağır yaralanırken A.Ş. ise olay yerinden kaçtı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Ağır yaralı M.Ç., ambulans ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaçan şüpheli, kısa sürede polis tarafından yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.M.Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.