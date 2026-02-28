‘Ehliyetim Evde’ Dedi Gerçek Çok Başka Çıktı! 195 Bin Lira Cezadan Kurtulamadı

Burdur'da trafik ekipleri tarafından durdurulan kamyon sürücüsü, yapılan kontrolde ehliyetini evde unuttuğunu söyledi. Ancak yapılan ölçümde 0.27 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine daha önce de 2 defa alkollü araç kullanmaktan el konulduğu tespit edildi. Sürücü bu sefer de alkollü olmadığını iddia etse de 195 bin lira idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 5 yıl el konuldu.

Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında, polis ekipleri rutin alkol denetimi yaparken, A. Ç. idaresindeki kamyonu durdurdu. Sürücü yapılan kontrolde sürücü ehliyetini evde unuttuğunu belirterek TC kimlik numarasını söylemek istedi. Polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulamasında ise sorguda sürücünün ehliyetini 2 kez alkollü araç kullanmaktan dolayı alındığı ortaya çıktı.Daha sonra yapılan alkol kontrolünde A.Ç., 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücü her ne kadar alkollü olmadığını iddia etse de toplamda 195 bin lira idari para cezasından kaçamadı. Ayrıca ehliyetine 5 yıl el konuldu.