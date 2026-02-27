Trafik Cezaları Katlandı!

Türkiye'de trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak, kural ihlallerinin önüne kesin olarak geçmek ve yollardaki can kayıplarını sıfıra indirmek amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Otomotiv dünyasındaki gelişmeleri ve yasal düzenlemeleri yakından takip eden bir teknoloji ve otomobil editörü olarak söyleyebilirim ki; 2026 yılı, trafikte kurallara uymayanlar için adeta bir dönüm noktası olacak. Zira yeni düzenlemeyle birlikte para cezaları sadece enflasyon oranında artırılmadı, deyim yerindeyse “katlanarak” rekor seviyelere ulaştı. Üstelik sadece cüzdanları yakmakla kalmayan bu yeni sistem, tekrarlayan ağır ihlallerde ehliyet iptalini ve araçların trafikten men edilmesini de çok daha kolay hale getiriyor.Yeni dönemin en dikkat çekici ve acımasız maddelerinin başında plaka ve tescil ihlalleri geliyor. Aracını tescil belgesi ve plaka olmadan trafiğe çıkaran sürücüleri tam 46 bin TL'lik bir ceza bekliyor. Ancak asıl caydırıcı adım, denetimlerden kaçmak amacıyla plakasını bilerek okunamaz hale getirenlere atılmış durumda. Bu kural tanımazlığın cezası 140 bin TL olarak belirlendi. Eğer bu ihlal bir yıl içinde tekrarlanırsa, fatura 280 bin TL'ye çıkıyor ve araç doğrudan trafikten men ediliyor. Sahte plaka ya da başka araca ait plaka kullananlar ise çok daha sert bir duvara çarpıyor: 140 bin TL cezanın yanı sıra ehliyete 30 gün el konulması ve aracın 30 gün bağlanması devrede. Üstelik tekrarı halinde bu eylem Türk Ceza Kanunu kapsamında “resmi belgede sahtecilik” suçu sayılarak hapis cezası riskini de beraberinde getiriyor.Trafik denetimleri sırasında güvenlik güçlerinin “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmanın bedeli artık ödenemeyecek kadar ağır. Bu eyleme imza atan sürücülere eşi benzeri görülmemiş bir şekilde tam 200 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca kaçan bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları da 60 gün boyunca trafikten men edilecek.Trafik terörünün en büyük nedenlerinden biri olan alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanımına karşı “sıfır tolerans” dönemi resmen başladı. 0,50 promilin üzerinde alkollü yakalanan sürücüler ilk seferde 25 bin TL, ikinci ihlalde 50 bin TL, üçüncü ve sonrakilerde ise tam 150 bin TL ceza ödeyecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullananların cezası ise doğrudan 150 bin TL olarak sabitlendi ve ehliyetleri tamamen iptal edilecek. Eğer sürücü alkol veya uyuşturucu ölçümü yaptırmayı reddederse yine 150 bin TL ceza yiyecek ve ehliyetine tam 5 yıl süreyle el konulacak.Makas atarak trafiği tehlikeye sokmak, otoyol veya bölünmüş yollarda ters yönde ilerlemek gibi ölümcül hataların cezası 90 bin TL'ye fırladı. Eğlence uğruna drift yapanları ve akrobatik hareketlerle şov yapmaya çalışanları ise 46 bin TL ceza, 60 gün ehliyete el koyma ve aracı 60 gün trafikten men etme cezaları bekliyor. Trafikte yol verme kavgası gibi nedenlerle başka bir aracı taciz eden, ısrarla takip eden veya araçtan inip tehdit oluşturan zorbalara ise 180 bin TL'ye kadar astronomik cezalar kesilebilecek.Hız sınırlarında ise yerleşim yeri içi ve dışı olmak üzere yepyeni, son derece detaylı ve kademeli bir ceza sistemine geçildi. Yerleşim yeri içinde hız sınırını sadece 6-10 km/s aşmanın cezası 2.000 TL iken, kademeler arttıkça ceza da katlanıyor ve 66 km/s ve daha fazla aşanları 30.000 TL'lik ağır bir fatura bekliyor. Kırmızı ışık ihlallerinde de benzer bir takip sistemi var; bir yıl içinde ikinci kez kırmızıda geçen 10.000 TL, altıncı kez geçen ise 80.000 TL ödemek zorunda kalacak. Kırmızı ışık ihlaliyle kazaya sebebiyet vermenin faturası ise doğrudan ehliyete 60 gün süreyle el konulması.Taksiler ve ticari taşımacılık yapan araçlar da bu sert düzenlemeden nasibini aldı. Taksimetre bulundurmayan taksilere 46 bin TL, takograf kullanmayan ticari araçlara ise 75 bin TL ceza kesilecek. Korsan taksicilik olarak da bilinen ruhsatsız yolcu taşımacılığının faturası 100 bin TL olarak belirlenirken, ruhsatta belirtilen faaliyetin dışına çıkanlara 46 bin TL ceza uygulanacak.