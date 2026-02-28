Kıyamet Senaryosu Başladı! İslam Memiş Uyardı

Finans Analisti İslam Memiş, kendi Youtube kanalında sıcak savaşın piyasalara etkisi hakkında değerlendirmede bulundu.Memiş, 'Beklenen süreç geldi ve çattı. İsrail ve Amerika İran'ı vurmaya başladı. Ama onun öncesinde Pakistan Afganistan savaşı başladı ve dolayısıyla dünyada tekrar bir jeopolitik gerilim fiziken başlamış oldu. Önceden sözlü olarak devam eden bu tehditler artık fiilen uygulanmış oldu. Sürpriz olmayan gelişmeler var. Sürpriz olan sadece Pakistan Afganistan misillemesi var' dedi.Jeopolitik risklerin piyasalar üzerindeki etkisine değinen Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin haftayı 13.717 puandan, yüzde 1,16 düşüşle tamamladığını hatırlattı ve geri çekilmenin sürebileceğini söyledi.Memiş, '13.500 puan seviyesi bir kez test edildi. İkinci kez test edilmesini ve devamında 13.000 puan seviyesinin altına sarkmasını bekliyorum. Ancak bu kar satışları ve bu düzeltme hareketleri ilk defa borsaya gelecekler için bir fırsat niteliğindedir' dedi.2026 yılı için iki “şampiyon” belirlediğini ifade eden Memiş, bu görüşünü koruduğunu vurgulayarak, '2026 yılında iki tane şampiyonum var. Birincisi borsa, ikincisi Bitcoin. Bu öngörümü hala korumaya devam ediyorum' dedi. Yıl sonu için 16.000 puan hedefini yineleyen Memiş, düşüşlerin kalıcı olmayacağını savundu.Döviz tarafında dolar/TL'nin 43,93; euro/TL'nin 51,94 seviyesinde haftayı tamamladığını belirten Memiş, yıl sonu beklentisini 'Bu yıl dolar TL kurunda 50 lira, euro TL kurunda 60 lira ve üzerindeki rakamları beklemeye devam ediyorum' dedi.Ons altının haftayı 5.263 dolardan kapattığını hatırlatan Memiş, yükseliş beklentisini sürdürdüğünü belirterek, 'Bir anlaşma göremiyorum, bir barış göremiyorum, bu fiyatlar kalıcı değil, yükseliş yönlü beklentim devam ediyor dedim. 5.400 ve 5.600 dolar seviyesi, ana trendte 6.000 dolar seviyesi beklentim devam ediyor' dedi.Gram altının ise Kapalıçarşı'da 7.555 TL'den haftayı tamamladığını aktaran Memiş, 'Ons altın tarafında 6.000 dolar, gram altın tarafında 10.000 lira seviyesine odaklanmış durumdayım. 5.880 dolar seviyesi görüldüğü zaman kademeli olarak altın ve gümüşle vedalaşmaya başlayacağız' diyerek altın yatırımcısını uyardı.Memiş, 2026'nın ilk yarısına kadar yükseliş, ikinci yarısından sonra ise çıkış süreci öngördüğünü söyledi.Ons gümüşün 93,81 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, 96–98 dolar dirençlerine işaret etti. Gram gümüşte ise 140 ve 147 TL seviyelerinin direnç olduğunu söyledi. Uzman isim, 'Gümüşün ons fiyatı bu yıl üç haneli rakamı görürse orada vedalaşmak gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde uzun süre beklemek gerekebilir. 2026 yılının şampiyonu gümüş olmayacak' diyerek elinde gümüş olan yatırımcılara mesaj verdi.Brent petrolün 73 dolar seviyesinden haftayı tamamladığını belirten Memiş, 75–78 dolar bandının kısa vadede takip edileceğini söyledi. Enflasyon tarafında ise aylık verinin beklentinin biraz üzerinde gelebileceğini ancak yıllık bazda düşüş trendinin süreceğini düşündüğünü ifade etti.Memiş, jeopolitik sürecin uzun soluklu olmayacağını savunarak 'Benim nazarımda bu karşılıklı ve kısmen çatışma ortamı 45 gün sürecek, fazla uzun sürmeyecek ve daha çok göstermelik bir süreç olacak. Ciddi bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Hedeflenen şey İran'da rejim değişikliğidir' dedi.Saldırıların ardından İran'da iç ayaklanma çıkarılabileceğini ve rejim değişikliğinin halk üzerinden yaptırılabileceğini düşündüğünü söyledi.Altın ve gümüşteki yükselişlerin gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için fırsat oluşturduğunu ifade eden Memiş, 'Ev almak isteyen evini alacak, araba almak isteyen arabasını alacak, iş kurmak isteyen işini kuracak. 2026 yılının ilk yarısına kadar yükseliş, ikinci yarısından sonra vedalaşma zamanı olacak' diyerek Türk yatırımcılar için çok kritik mesaj verdi.Ayrıca uzman ekonomist, 2026'nın ikinci yarısında emlak piyasasında hareketlilik başlayabileceğini, 2027'de ise daha ciddi bir ivme görülebileceğini ifade etti.