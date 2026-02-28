Pakistan'da Sismik Görev! Bakan Bayraktar Petrol Ve Gazda Yeni Hedefi Açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz ve elektrik başta olmak üzere enerji fiyatlarında vatandaşlara yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, 'Dünyada yaşanan kırılganlıkları uzun süredir vatandaşlarımıza yansıtmadık. İnşallah bundan sonra da buna devam edeceğiz' dedi.Bakan Bayraktar, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen Külliye'de Ramazan etkinlik alanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bayraktar, bu yıl etkinliklerde bakanlık ve bağlı kurumların daha yoğun yer aldığını belirterek, çocuklar ve gençlerle enerji alanındaki çalışmaları buluşturmayı önemsediklerini söyledi.Enerjinin 7 gün 24 saat kesintisiz ihtiyaç duyulan stratejik bir alan olduğuna işaret eden Bayraktar, 'Aslında çocuklarımızın geleceğini planladığımız bir süreci işletiyoruz. Burada, yaptığımız işleri çocuklarımızın anlayabileceği bir dille anlatmaya çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.Bayraktar, yurt dışı arama ve sondaj faaliyetlerine ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi sismik ve sondaj gemileriyle yoğun bir faaliyet yürüttüğünü vurguladı. Nisan ayında Somali'de çalışmalara başlanacağını belirten Bayraktar, Libya'daki faaliyetlerin sürdüğünü, Pakistan'da ise yeni bir hedef bulunduğunu açıkladı.Pakistan'da geçen yıl anlaşmaları yapılan sahalarda denizlerde sismik çalışma planlandığını söyleyen Bayraktar, 'Şu anda bölgede sıcak gelişmeler var. Şimdi burada gemilerimizin maketleri var. Malumunuz biz Türkiye olarak petrol ve doğal gaz aramacılığında kendi gemilerimizle, kendi sismik ve sondaj gemilerimizle çok yoğun bir faaliyet yürütüyoruz. Somali'de nisan ayında inşallah Çağrı Bey Gemimiz oraya varacak ve oradaki çalışmalara başlayacak. Oradan çok ümit var. Biz Libya'da çalışıyoruz. Pakistan'da geçtiğimiz yıl anlaşmalarını yaptığımız sahalarda da sismik çalışmalarla alakalı denizlerde bir hedefimiz var. Elbette ki Pakistan ve Afganistan arasındaki bu çatışmaların bir an önce barışla durması bizim için öncelikli bir konu. Bu sene için Pakistan'da bir sismik çalışma hedefimiz vardı. Oruç Reis'i veya Barbaros Hayrettin Paşa'yı göndermeyi hedefliyoruz. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz' diye konuştu.Küresel petrol ve doğal gaz piyasalarının jeopolitik gelişmelerden etkilendiğini vurgulayan Bayraktar, arz tarafındaki risklerin fiyat oluşumunda belirleyici olduğuna dikkat çekti. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilimlerin yakından izlendiğini belirten Bayraktar, temennilerinin bu risklerin piyasaları sarsmadan makul bir dengede sonuçlanması olduğunu söyledi.Pakistan'daki gelişmelerin Türkiye'deki enerji fiyatlarına yansıyıp yansımayacağı sorusuna da yanıt veren Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:'Özellikle doğal gaz ve elektrik tarafında vatandaşlarımıza desteklerimiz devam ediyor. Dünyada yaşanan kırılganlıkları bugüne kadar yansıtmadık, bundan sonra da yansıtmamaya devam edeceğiz.'Bayraktar, enerji politikalarında temel önceliğin arz güvenliği ve vatandaşların küresel dalgalanmalardan korunması olduğunu vurguladı.