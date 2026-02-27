Avcılar'da İki Metrobüs Çarpıştı: 4 Yaralı!

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 10.30'da Avcılar'da İBB Sosyal Tesisleri durağında meydana geldi. Durağa yaklaşan iki metrobüs iddiaya göre, takip mesafini koruyamayınca kaza yaptı. Arkadaki araç öndeki metrosübe çarptı.Araçlarda bulunanlar panik yaşarken, kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edilirken; kaza nedeniyle seferler tek yönlü durdu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, 2 sürücü ise polis merkezine götürüldü. Araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.