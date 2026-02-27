Epstein Skandalında yeni Detay Ortaya Çıktı! 18 Milyon Euroluk Saray Almaya Çalışmış

ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen ay yayımladığı belgelere göre, Jeffrey Epstein 2019'daki tutuklanmasından sadece bir gün önce Fas'ta milyonlarca dolarlık bir saray satın almak üzere harekete geçti. BBC'ye göre, bu işlem Epstein'in New York'a dönmeden önce gerçekleştirdiği son büyük mali transfer olarak kayıtlara geçti.Epstein'ın 5 Temmuz 2019'da, Marakeş'in lüks Palmeraie semtinde bulunan ve 'Bin Ennakhil' olarak bilinen saray için 14,95 milyon dolarlık (yaklaşık 11 milyon sterlin) bir havale imzaladığı belirtildi.Mülkün sahibi olan offshore şirketle 18 milyon euro (13,3 milyon sterlin) karşılığında anlaşma sağlandığı kaydedildi. Ancak tutuklamadan üç gün sonra Epstein'ın muhasebecisi Richard Kahn para transferini iptal etti ve satış hiçbir zaman tamamlanmadı.BBC'ye göre, söz konusu saray Marakeş'in seçkin Palmeraie bölgesinde yer alıyor. 1300 zanaatkâr tarafından inşa edilen yapı, süslü oymaları ve mozaikleriyle görkemli bir mimari eser olarak tanımlanıyor.Belgeler, Epstein'ın bu mülkü satın alma girişiminin yeni olmadığını ortaya koyuyor. Epstein'ın 2011 yılından bu yana Bin Ennakhil'i satın almak için uğraştığı, ancak satıcıyla fiyat ve satın alma düzenlemeleri konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle sürecin yıllarca sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor.Yayımlanan dosyalara göre, 5 Temmuz 2019'daki havale, Epstein'in ABD'ye dönmesinden hemen önce gerçekleştirdiği son büyük mali işlem oldu. New York'a dönüşünün ardından Epstein, cinsel istismar suçlamalarıyla ABD'li makamlar tarafından tutuklandı.Habere göre, Fas ile ABD arasında bir iade anlaşması bulunmuyor. Yerel medyada, Epstein'in bu mülkü satın alma girişiminin arkasında, kendisine yöneltilebilecek yeni suçlamalar karşısında Fas'a çekilerek tutuklanmaktan kaçınma ihtimalinin bulunabileceğine dair spekülasyonlar yer aldı.Belgeler ve tanıklıklar, Epstein'in Fas ile bağlarının uzun yıllara dayandığını gösteriyor. En önde gelen suçlayıcılarından Virginia Giuffre, anılarında Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından Tanca'ya götürüldüğünü ve burada lüks mülklerin iç tasarımını incelemeye zorlandığını anlattı. O dönemde Epstein'in, adadaki evinin bazı bölümlerini Fas tarzında yeniden tasarlamak istediği belirtildi.Epstein, 2002 yılında eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın daveti üzerine Fas Kralı Muhammed ile Ghislaine Maxwell'in düğününe katıldı. BBC'ye göre yayımlanan dosyalar, aynı yıl içinde Epstein'in eski İşçi Partisi kabine bakanı Peter Mandelson'dan kendisi için 'Marakeş'te bir ev bulabilecek' bir asistan ayarlamasını istediğini ortaya koyuyor.Habere göre belgeler, Epstein'in 2012'den itibaren Fas'a düzenli ziyaretler gerçekleştirdiğini ve Katar kraliyet ailesi mensuplarının da aralarında bulunduğu varlıklı yabancıların yaşadığı Palmeraie bölgesinde kaldığını ayrıntılı biçimde ortaya koyuyor.Epstein'ın uzun süreli kız arkadaşı Karyna Shuliak'ın Marakeş'te mülk arayışına öncülük ettiği ve bu süreçte yapılan ziyaretler ile görüşmelerin onun adına kayıtlı e-postalarda belgelendiği aktarıldı.Kensington Luxury Properties'in ortağı Marc Leon, BBC'ye yaptığı açıklamada Epstein'in ilgisinin 2011 gibi erken bir tarihte 'palmiye ağaçları arasında' anlamına gelen Bin Ennakhil'e yöneldiğini söyledi.Epstein'e yakın bir kaynak ise, o dönemde mülkün sahibi olan Alman atık devi Gunter Kiss'in 55 milyon euroluk değer biçtiği sarayı Epstein'ın fazla pahalı bulduğunu aktardı. İlk teklifin son derece düşük olması nedeniyle Kiss'in gücendiği ve Epstein'la iş yapmayı reddettiği ifade edildi.Daha sonraki süreçte Epstein'ın, Shuliak ve Fas'taki bağlantılarını kullanarak mülk üzerinde daha kapsamlı incelemeler yaptırdığı kaydedildi.2018'de Epstein'ın sarayı bizzat ziyaret ettiği, ardından Shuliak'ın milyarder yatırımcı Leon Black adına hareket ediyormuş gibi yaparak son teklifleri ilettiği belirtildi. Sonunda gerçek alıcının Epstein olduğu anlaşılınca, belgelerde 'Bay Kiss' olarak geçen satıcının görüşmelere devam etmeyi kabul ettiği aktarıldı.Dosyalar ayrıca, Kensington Luxury Properties'in bir aşamada Epstein'e özel bir 'satış ve vergi stratejisi' önerdiğini gösteriyor. Buna göre mülkün Fas makamlarına 10 milyon euroya satılmış gibi kaydedilmesi, ancak mülke sahip offshore şirketin hisseleri için 20 milyon euroluk ayrı bir işlem yapılması planlandı. BBC'de yer alan habere göre bu düzenleme, Epstein'in adını tapu kayıtlarına yazdırmasına ve Fas'ta ödeyeceği vergiyi azaltmasına imkân sağlayacaktı.