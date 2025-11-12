Ankara'da Cumhur İttifakı zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Devlet Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki zirve sona erdi. Bahçeli'nin Ankara'daki konutunda gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.GÖRÜŞME SONA ERDİBasına kapalı ziyaret, yaklaşık 40 dakika sürdü.MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.İŞTE MASADAKİ KONULARİki lider arasındaki görüşmenin ana gündemi C130 kargo uçağı kazası ve Terörsüz Türkiye süreci oldu.