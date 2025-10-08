Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, 'Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Engel olunmadığı takdirde Arz-ı Mevud hezeyanıyla hareket eden İsrail'in bölgemizi sürükleyeceği felaketlere dikkat çekiyoruz. Biz muhataplarımızla sürekli temaz halindeyiz. Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiş, böylece barış iradesini çok net ortaya koymuştur. Barışın tüm yükünü Hamas'a ve Filistinlilere yüklemek gerçekçi bir yaklaşım değildir. Gerçekten barış isteniyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır.Gazze halkının direniş iradesini kıramadılar. Kahraman evlatlara diz çöktüremediler, Gazze halkını teslim alamadılar. Zalime direnen mazlumlar da muhakkak olacaktır. İşgal sürdüğü müddetçe işgalcilere kıyam eden serdengeçtiler de olacaktır. Ateşkes ve adil bir barış tüm taraflar için en makul tercihtir.İsrail soykırım suçlarında Hitler'i geride bıraktı. Açlığı silah olarak kullanıp masum çocukları öldürdüler. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin kurulacak.24 yıldır partimizin arkasında dağ gibi duran aziz milletimizin kendisidir. Milletin bize çizdiği istikamette dimdik yürüyoruz. Bundan sonra da milletin rehberliğinde siyaset yapacağız.Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Hizmet aşkımızı örseleyecek her girişim karşısında uyanık olacağız. AK Parti reformların partisidir. İçinde bulunduğumuz yasama yılını da birçok alanda kritik reformları hayata geçirdiğimiz bir dönem olarak tahayyül ediyoruz.Son skandallarla iyice törpülenen belediyelere inancın restore edilmesi şarttır. Çöpünü düzenli toplayamadıkları milletten özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Başkent halkına günlerdir Kerbela'yı yaşatıyorlar. Ankara'da elinde bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Çöp dağları arasında işine gitmeye çalışan vatandaşımıza zerre kadar saygınız yok.(Özgür Özel) Beyefendinin ortaya saçılan her skandala bahanesi var ama millete hesap verecek cesareti ve saygısı yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar...Demokrasiyi sivil bir anayasa ile taçlandırmamız bakidir. Sivil bir anayasa vatandaşlarımızın en büyük özlemidir.Kim siyaseti dost düşman kavramları üzerinden tanımlıyorsa Türkiye'ye ve Türk demokrasisine ihanet ediyor demektir. Siyasette böyle bir ayrımı reddediyoruz.CHP Meclis oturumundan kaçarak millete hürmetsizlik etmiştir. Maskeli linç korosu CHP'nin eseridir. Linç korosunun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir.