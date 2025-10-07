IMEI ücreti zamlanıyor!

Yeni yılla birlikte yurt dışından kişisel kullanım için getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücretine büyük bir zam daha gelmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan ve ekonomik beklentilere dayandırılan bilgilere göre, halihazırda 45.614 TL olan kayıt ücretinin, 2026 yılı itibarıyla 56.000 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeniden Değerleme Oranı” doğrultusunda güncellenen harç ve vergi kalemleri arasında yer alan IMEI kayıt ücreti, bu yıl da enflasyonist baskılardan payını alacak. Beklentilerin gerçekleşmesi halinde, IMEI kayıt ücretine yapılacak zam oranı yaklaşık %23 olacak. Bu artış, yurt dışından daha uygun fiyata akıllı telefon alıp Türkiye'de kullanma avantajını neredeyse tamamen ortadan kaldıracak bir seviye anlamına geliyor.IMEI kayıt ücreti, son birkaç yılda yapılan rekor artışlarla dikkat çekiyor. Vatandaşlar için önemli bir maliyet kalemi haline gelen bu ücret, özellikle yurt dışında yaşayan veya sık seyahat eden kişileri doğrudan etkiliyor. Hükümetin bu artışlarla yerli piyasayı canlandırmayı ve kayıtsız cihaz kullanımının önüne geçmeyi hedeflediği biliniyor.Henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, yeni yılda telefon kaydı yapmayı planlayan vatandaşların bütçelerini bu muhtemel yeni tarifeye göre şimdiden hazırlaması gerekiyor. Resmi rakamların ve yeni ücretin önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.