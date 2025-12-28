Meteoroloji Duyurdu! O İllere Sarı Kod...

Hava sıcaklığının, hissedilir derecede azalarak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.Genellikle güney, yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Batı Karadeniz'de (Sinop hariç) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanma ve don olayı uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıÇANAKKALE °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli ve gece saatlerinde Anadolu yakası yağmurluKIRKLARELİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlıDENİZLİ °C, 9°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yağmurluMUĞLA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.ADANA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutluHATAY °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıISPARTA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKAYSERİ °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölge genelinde (Sinop hariç) kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı kar yağışlıDÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıSİNOP °C, 11°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluZONGULDAK °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.AMASYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıRİZE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurluSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurluTRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurluÇok bulutlu, bölge genelinin (Ardahan, Kars ve Erzurum hariç) aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ERZURUM °C, -8°CÇok bulutluKARS °C, -7°CÇok bulutluMALATYA °C, 2°CÇok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıVAN °C, -1°CÇok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Batman ve Mardin hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.BATMAN °C, 6°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlıMARDİN °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu