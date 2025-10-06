Sonbaharda alerji patlaması! Bu belirtileri görürseniz dikkat

Alerji ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sami Öztürk, sonbahar aylarında alerjik reaksiyonların belirgin şekilde arttığını belirterek, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Öztürk, alerjiyle beraber, burun akıntısı, tıkanma, kaşınma, hapşırma, geniz akıntısı, gözlerde sulanma-kaşıntı ve kızarıklık gibi alerjik nezle ve göz alerjisi belirtilerinin arttığına dikkat çekti.Prof. Dr. Öztürk, ilkbahar ve yaz aylarında polen miktarı atmosferde düşük iken, sonbaharda yabani ot polenleri, ağaç polenlerinin yoğun şekilde bulunduğuna dikkat çekerek, 'Ayrıca havaların soğumaya başlaması ve kişilerin kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirmesi, ev tozu akarı alerjisi olanları tetikliyor' dedi.Sonbahar alerjisinin özellikle çocuklar ve yaşlılar üzerinde daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, 'Astım, KOAH ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde risk daha da yüksek. Sonbahar alerjenleri bu bireylerde sık hastalanmaya ve enfeksiyonların daha uzun sürmesine neden olur' dedi.Sonbahar alerjisinden korunmak için alınacak önlemleri ise Prof. Dr. Öztürk, şöyle sıraladı:Polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde ve kuru, rüzgârlı havalarda dışarı çıkmayın.Spor için kapalı alanları tercih edin.Açık havaya çıkmanız gerekiyorsa güneş gözlüğü ve şapka kullanın.Eve geldiğinizde giysilerinizi değiştirin, yüzünüzü yıkayın ve mümkünse banyo yapın.Ev ve aracınızda polen filtresi kullanın.Ev tozu akarı alerjisi olanlar için evin günlük temizlenmesi, antialerjik yatak çarşafları kullanılması ve rutubet önleyici tedbirler alınması gerekir.Evde havalandırma sağlanmalı, banyo ve tuvaletlerde nem kontrolü yapılmalı.Sonbahar alerjisinde ilaç tedavisinin önemine de değinen Prof. Dr. Öztürk, 'Alerjenlerden uzak kalmak birincil tedavi yöntemidir. Doktorunuzun uygun gördüğü ilaç, sprey ve damlaları kullanabilirsiniz. Ayrıca, bağışıklık sisteminin güçlü olması viral ve bakteriyel enfeksiyon gelişimini engeller ve alerjik belirtileri hafifletir. Sonbaharda dengeli beslenmek, bol sıvı almak ve A, B, C, E vitaminleri açısından zengin besinler tüketmek alerjik reaksiyonları azaltır' diye konuştu.Grip aşısının alerjik bünyeye sahip bireyler için koruyucu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, 'Alerjik bünyeye sahip kişiler normal bireylere göre enfeksiyonları daha uzun ve ağır geçirebilir. Grip aşısı olmak, alerjik belirtilerin şiddetini azaltır ve sağlıklı bir sonbahar geçirmeyi kolaylaştırır' dedi.