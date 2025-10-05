  • USD: 41,52 - 41,60
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, İÇDAŞ Meslek Lisesi'nde yaşanan akran zorbalığının ardından bu kez Biga Çıraklık Meslek Lisesi öğrencisi D.D. (15) ile Hamdibey Ticaret Lisesi öğrencisi S.A. (15) arasında kavga çıktı.

Burun Kırıp Sosyal Medyada Paylaştılar!İddiaya göre kıskançlık nedeniyle başlayan tartışmalar, telefon görüşmelerinde küfürleşmeye kadar vardı. İkili arasında kavga çıkınca, D.D., S.A.'yı tekmelerle dövdü. Olay, D.D.'nin arkadaşı K.C.N. (15) tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşıldı.

Yüzüne aldığı darbelerle yaralanan ve burnu kırılan S.A., hastanede korkudan 'merdivenden düştüm' dedi, fakat daha sonra polise gerçeği açıkladı. Soruşturma sonucu D.D. tutuklanırken, K.C.N. adli kontrolle serbest bırakıldı.