CHP'li Manavgat Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklanan eski belediye başkanı Şükrü Sözen dönemine ilişkin 'Rüşvet', 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında jandarma tarafından 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanların eski belediye başkan yardımcısı B.Ö. ile N.Ö., A.D., C.Ö., H.S., Ö.B., P.N.İ., S.B., M.A.A., İ.Ü., T.K., A.C.A., H.Ç., S.Y., A.A., Ö.Ç., Ş.E., C.Y., A.T., T.T., L.A., A.T.H., A.K. ve İ.K. olduğu belirtildi.