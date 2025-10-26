Donald Trump Dansla Başladı!

ABD Başkanı Donald Trump cuma gecesi Beyaz Saray'dan ayrılarak Asya'ya doğru yola çıktı.Bu, Donald Trump'ın ikinci başkanlık döneminde Asya kıtasına yaptığı ilk seyahat olacak.Trump'ın Asya turu (ASEAN) kapsamında Trump'ın Malezya, Japonya ve Güney Kore'ye ziyaretler gerçekleştirmesi bekleniyor.Başkanlık uçağı Air Force One ile turun ilk durağı olan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a inen Trump'ı Malezya Başbakanı Enver İbrahim karşıladı.İbrahim'le selamlaşan Trump, kırmızı halıda kendisini karşılayan yerel dansçılara eşlik etti.Trump'ın dans figürleri ve keyifli anları ise basın mensuplarının kameralarına yansıdı.Ardından ABD ve Malezya bayraklarını alarak Enver ile birlikte limuzinine binip şehre doğru yola çıktı.Trump'ın turdaki ilk durağı Kuala Lumpur'daki bölgesel bir zirve olacak.Trump'ın ASEAN zirvesindeki ilk gündemi, Kamboçya ile Tayland arasındaki ateşkes anlaşması olacak.