Ehliyet yenileme ne kadar olacak? İndirimli yenilenebilmesi için son hafta!

Eski tip ehliyet kullanan 1 milyon 904 bin 280 kişi, 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa belgeleri geçersiz sayılacak.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugüne kadar 35 milyon 583 bin 584 ehliyet değişim başvurusu yapıldı ancak 1 milyon 904 bin 280 kişi hâlâ eski sürücü belgesini kullanmaya devam ediyor.Eski tip sürücü belgesine sahip kişilerin, 31 Ekim'e kadar yenileme başvurusu yapmaması hâlinde ehliyetleri iptal edilmiş sayılacak.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sürenin bir daha uzatılmayacağını vurgulamıştı.Ayrıca eski sürücü belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025 tarihine kadar yalnızca 15 lira ödenmesi gerekirken, 1 Kasım itibarıyla bu ücret B sınıfı ehliyet için 7 bin 438 liraya artacak.Yani 1 hafta içerisinde ehliyet yenilemesi yapılırsa bu işlem için fazladan 7 bin 423 liralık ek ödeme yapılmasına gerek kalmayacak.Kasım ayından itibaren A, A1, A2, F sınıfı eski sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kâğıt ve vakıf hizmet bedeli dâhil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi sahiplerinin ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödemesi gerekecek.