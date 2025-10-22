Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Gençlerin ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle dava edilen sosyal medya devi Meta, kritik bir gelişmeyle gündemde. Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, şirketin gençleri kasıtlı olarak bağımlı hale getirdiği iddialarını içeren toplu davalar kapsamında Meta CEO'su Mark Zuckerberg ifadeye çağrıldı.Davanın temelini, Meta ve diğer sosyal medya platformlarının, etkileşimi artırmak için bilinçli olarak bağımlılık yaratan algoritmalar tasarladığı iddiası oluşturuyor. Şirketlerin, üst düzey yöneticilerin mahkemeye çıkmasını engelleme talebi mahkeme tarafından reddedildi. Yargıç, platformların verdiği zarar kanıtlanırsa, yöneticilerin bu zararlardan haberdar olup olmadığının tespiti için bu ifadelerin kilit rol oynadığını vurguladı.Mahkeme sürecinde, şirket yönetimlerinin platformların bağımlılık potansiyelini ne ölçüde bildiği araştırılacak. Ayrıca, genç kullanıcılarda depresyon, kaygı ve kendine zarar verme gibi etkilere dair raporların üst yönetime ulaşıp ulaşmadığı da netleştirilecek. Buna rağmen şirketlerin neden etkileşim artıran algoritmalardan vazgeçmediği, davanın en kritik sorularından biri olarak öne çıkıyor.Alınan bu karar, sadece Mark Zuckerberg ile sınırlı değil. Mahkeme, Snap CEO'su Evan Spiegel ve Instagram Başkanı Adam Mosseri'nin de Ocak ayında ifade vermesine hükmetti. Bu hukuki süreç, teknoloji sektörünü tütün ve opioid devlerinin geçmişte karşılaştığı türden kapsamlı bir hesaplaşmayla yüz yüze bırakabilir. Şirketler suçlu bulunursa, milyarlarca dolarlık tazminat cezaları gündeme gelebilir.