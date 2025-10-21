İBB'nin konser alanı tepki topladı! 'Bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?'

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Beyazıt Camii'nin hemen yanında düzenlenecek olan konsere tepkiler çığ gibi büyüyor. Konser için seçilen alanın Beyazıt Camii'nin hemen yanı olması sebebiyle vatandaşlar, konserin iptal edilmesi veya başka bir bölgede yapılması çağrısında bulundu.

CHP'li İBB yönetimi, 'Cumhuriyet'in 102. Yılı Kutlamaları' adı altında İstanbul'un en manevi atmosfere sahip bölgelerinden Beyazıt'ta konser düzenleyecek.'CAMİNİN YANINDA KONSER Mİ OLUR?'Beyazıt Camii'nin yanı başında düzenlenecek olan konsere tepkiler yağıyor. Sosyal medya üzerinden çağrıda bulunan İstanbullular, 'Caminin yanında konser mi olur?', 'Sormak istiyoruz, bu organizasyonları yapacak başka yer kalmadı mı?', 'Bu kabul edilemez bir durum! Hemen iptal edilmelidir.' ifadelerini kullandı.