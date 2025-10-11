CHP'li belediyeden vatandaşa büyük şok! Hizmet bir anda iptal edildi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, belediye tarafından verilen evde bakım hizmetleri ile ilgili yeni bir karar alındı.Gemlik'te geçtiğimiz dönem CHP'li Başkan Uğur Sertaslan tarafından başlatılan ve memnuniyet ile karşılanan 'Evde Sağlık Hizmetleri' uygulaması, ilçede sosyal belediyeciliğin örneklerinden biri olarak öne çıkmıştı.Her yıl ortalama 250 hastaya ulaşan bu hizmet, evde bakım ihtiyacı duyan vatandaşlara sağlık ve kişisel bakım desteği sağlıyordu. Geçtiğimiz günlerde hizmetin yine CHP'li belediye tarafından durdurulduğu öğrenildi.Belediyenin Şubat 2024'te yaptığı açıklamada, doktor reçeteli iğne ve serum uygulamaları, yatak yarası tedavileri ve berber-kuaför hizmetlerinin ev ortamında sunulduğu belirtilmişti. 'Sağlıklı bir toplum için her zaman ve her şartta Gemlik halkının yanındayız' ifadeleriyle duyurulan hizmetin durması evde bakım hizmetleri alan pek çok aileyi de mağdur etti.Kamuoyunda hizmetin kesilmesi ile alakalı bilgilendirme yapılmadığı, hizmet almak için ulaşan vatandaşların hizmetin durdurulduğunu öğrenmeleri de tepkilerin diğer nedeni oldu.