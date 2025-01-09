YSK, seçimlere katılabilecek 38 siyasi partiyi açıkladı

İttifaklar dönemi, genel ve yerel seçimler...Hareketli siyaset sahnesi, yeni aktörler çıkartırken, yeni hareketlere de alan açıyor.Türkiye'deki siyasi parti sayısı, son birkaç yıl içerisinde yükselişe geçti.168 PARTİ FAALİYET GÖSTERİYORYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, Türkiye'de onlarca parti faaliyet gösteriyor.Başsavcılık verilerine göre Türkiye'de aktif halde olan 168 parti bulunuyor.38'İ SEÇİME GİREBİLİYORAncak bu 168 partiden yalnızca dörtte biri yani 38 parti seçimlere katılabiliyor.YSK YAYINLADIYüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlere katılabilme yeterliliğine sahip 38 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete yayınlandı.İŞTE O PARTİLERResmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre '1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan' siyasi partilerin listesi şu şekilde:1. Adalet Birlik Partisi,2. Adalet Partisi,3. Adalet ve Kalkınma Partisi,4. Anadolu Birliği Partisi,5. Anavatan Partisi,6. Bağımsız Türkiye Partisi,7. Büyük Birlik Partisi,8. Cumhuriyet Halk Partisi,9. Demokrasi ve Atılım Partisi,10. Demokratik Sol Parti,11. Demokrat Parti,12. Doğru Yol Partisi,13. Emek Partisi,14. Gelecek Partisi,15. Genç Parti,16. Güç Birliği Partisi,17. Hak ve Özgürlükler Partisi,18. Halkın Kurtuluş Partisi,19. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,20. Hür Dava Partisi,21. İyi Parti22. Memleket Partisi,23. Millet Partisi,24. Milliyetçi Hareket Partisi,25. Milli Yol Partisi,26. Ocak Partisi,27. Saadet Partisi,28. Sol Parti,29. Teknoloji Kalkınma Partisi,30. Türkiye İşçi Partisi,31. Türkiye İttifakı Partisi,32. Türkiye Komünist Hareketi,33. Türkiye Komünist Partisi,34. Vatan Partisi,35. Yeniden Refah Partisi,36. Yenilik Partisi,37. Yeni Türkiye Partisi,38. Zafer PartisiEN FAZLA ÜYEYE SAHİP PARTİ, AK PARTİYargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının güncellediği kayıtlarına göre, 168 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 135 bin 306 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor.Başsavcılığın internet sitesinde yayımlanan siyasi parti üye sayılarına göre; AK Parti, Türkiye'de üye sayısı bakımından ilk sırada yer alıyor.İKİNCİ SIRADA CHP11 milyon 135 bin 306 üye ile ilk sırada bulunan AK Parti'yi, 1 milyon 531 bin 944 üyeyle CHP izliyor.TBMM'de grubu bulunan partilerden MHP'nin 495 bin 447, İyi Parti'nin 412 bin 744, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) 14 bin 741, Saadet Partisi'nin 232 bin 928 kayıtlı üyesi bulunuyor.Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısı 622 bin 847 olarak kayıtlara geçerken, Demokrat Parti'nin 326 bin 54, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) 134 bin 25, Büyük Birlik Partisi'nin ise 111 bin 7 üyesi yer alıyor.PARTİLER VE ÜYE SAYILARIAnayasa Mahkemesi'nde temelli kapatılması istemli davası devam eden Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) üye sayısı da 14 bin 539.Diğer bazı partilerin üye sayıları şöyle:Anavatan Partisi 23 bin 661, Gelecek Partisi 64 bin 389, Memleket Partisi 55 bin 554, Türkiye İşçi Partisi 44 bin 72, Türkiye Komünist Partisi 7 bin 208, Vatan Partisi 13 bin 323, Zafer Partisi 71 bin 732, Demokratik Sol Parti 24 bin 230, Hür Dava Partisi 14 bin 858, Bağımsız Türkiye Partisi 14 bin 129.