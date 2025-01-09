Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Türkiye​ yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Bakanlar üzerinden gelen ve bugün Trakya​'dan ülkeye giriş yapan soğuk hava dalgası batı bölgelerden başlayarak önümüzdeki 5 gün boyunca yurdun büyük bölümünde etkisini gösterecek. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul​'da yarından itibaren etkisini gösterecek yeni sistem, megakentteki kar yağışı​ beklentisini de artırmış durumda.Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre; bugün yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale'nin güney, Balıkesir'in güneybatı kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacak.Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilse de iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayları görülebilir.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.Cumartesi günü yağışlı sistem Marmara Bölgesi'nin tamamı Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Kıyı Ege'de etkisini gösterecek.Pazar günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeyi yağışlı geçecek.Meteoroloji uzmanlarına göre İstanbul'a lodosun etkisi ile 14-15 derecelere çıkan sıcaklık yarından itibaren 10 derece birden gerileyecek. Ancak yarın etkili olacak yeni sistemin kente kuvvetli yağmur bırakması beklenirken, İstanbullular kar için ocak ayının ikinci yarısın bekleyecek. Uzmanlara göre İstanbul'a kar ay ortasından itibaren yağacak.Hafta başından itibaren yağışlı sistem yurdun iç ve doğu kesimlerini de etkisi altına alacak. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yurdun iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının önümüzdeki 5 günlük süreçte de devam edeceği tahmin ediliyor.ÇANAKKALE 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kıyı çevreleri sağanak yağışlıEDİRNE 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL 14°C: Parçalı ve az bulutluDENİZLİ 15°C: Parçalı ve az bulutluİZMİR 18°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıADANA 21°C: Parçalı ve az bulutluANTALYA 19°C: Parçalı ve az bulutluHATAY 15°C: Parçalı ve az bulutluANKARA 10°C: Parçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 10°C: Parçalı ve az bulutluKONYA 10°C: Parçalı ve az bulutluBOLU 15°C: Parçalı ve az bulutluSİNOP 18°C: Parçalı ve az bulutluARTVİN 12°C: Parçalı ve az bulutluSAMSUN 17°C: Parçalı ve az bulutluERZURUM 1°C: Parçalı ve az bulutluMALATYA 9°C: Parçalı ve az bulutluDİYARBAKIR 13°C: Az bulutluGAZİANTEP 15°C Az bulutluŞANLIURFA 16°C: Az bulutlu