MasterChef'te şampiyonluk ifşası! Canlı finali onlar oynayacak...

MasterChef'te bu akşam çeyrek final heyecanı yaşanırken, finali oynayacak iki yarışmacı ise sosyal medyada iddia edildi.

MasterChef'te şampiyon belli oluyor...Uzun süredir mutfakta ter döken yarışmacılar, artık finalleri oynuyor.Bu akşamki çeyrek final heyecanının akabinde yarı final ve şampiyonluk yarışı gerçekleşecek.İzleyiciler kimin finale kalacağını merak ederken, sosyal medyada da çeşitli iddialar dolaşıyor.Yarışmayı takip eden ve birçok tahmin yapan sayfalar, 1. ve 2. finalistleri de açıkladı.İddiaya göre, canlı finalin Onur ve Kerem arasında olacağı öne sürüldü.