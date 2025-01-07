Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün ABD basınında yer alan Trump'ın gümrük vergisini sadece belli ürünlerde uygulayacağı, genele yayılmayacağına ilişkin haberler hisse senetlerini destekledi, risk iştahını artırdı. Dolar ve altına ise değer kaybettirdi. Altın fiyatları salı gününe de düşüşle başladı.