Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Dün ABD basınında yer alan Trump'ın gümrük vergisini sadece belli ürünlerde uygulayacağı, genele yayılmayacağına ilişkin haberler hisse senetlerini destekledi, risk iştahını artırdı. Dolar ve altına ise değer kaybettirdi. Altın fiyatları salı gününe de düşüşle başladı.
Dün ABD basınında yer alan Trump'ın gümrük vergisini sadece belli ürünlerde uygulayacağı, genele yayılmayacağına ilişkin haberler hisse senetlerini destekledi, risk iştahını artırdı. Dolar ve altına ise değer kaybettirdi. Altın fiyatları salı gününe de düşüşle başladı.
Gram altın 3000 TL'den iyice uzaklaştı.
Gram altın 2,990 TL
Çeyrek altın 4,924 TL
Yarım altın 9.847 TL
Cumhuriyet altını 20.146 TL
ONS altın 2,631 dolar
Gram altın 3000 TL'den iyice uzaklaştı.
Gram altın 2,990 TL
Çeyrek altın 4,924 TL
Yarım altın 9.847 TL
Cumhuriyet altını 20.146 TL
ONS altın 2,631 dolar