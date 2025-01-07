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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Dün ABD basınında yer alan Trump'ın gümrük vergisini sadece belli ürünlerde uygulayacağı, genele yayılmayacağına ilişkin haberler hisse senetlerini destekledi, risk iştahını artırdı. Dolar ve altına ise değer kaybettirdi. Altın fiyatları salı gününe de düşüşle başladı.

Ekleme: 7.01.2025 - 09:11 Güncelleme: 7.01.2025 - 09:13 / Editör: Fehmi Öztürk
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Dün ABD basınında yer alan Trump'ın gümrük vergisini sadece belli ürünlerde uygulayacağı, genele yayılmayacağına ilişkin haberler hisse senetlerini destekledi, risk iştahını artırdı. Dolar ve altına ise değer kaybettirdi. Altın fiyatları salı gününe de düşüşle başladı.

Gram altın 3000 TL'den iyice uzaklaştı.

Gram altın 2,990 TL

Çeyrek altın 4,924 TL

Yarım altın 9.847 TL

Cumhuriyet altını 20.146 TL

ONS altın 2,631 dolar