Antalya'da uçak pistinde motosikletle hız yaptı: Kaza geçirdi
Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait uçak pistine girerek hız denemesi yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Antalya'da motosiklet sürücüsünün hız tutkusu kazaya davetiye çıkardı.
Manavgat ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne uçak pistine giren Emirhan S., uçak pistinde motosikletiyle hız denemesi yaptı.
HIZ DENEMESİ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ
17 yaşındaki sürücü, trafiğe yapalı alanda hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet devrildi.
2 YARALI
Kazada; her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Manavgat ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne uçak pistine giren Emirhan S., uçak pistinde motosikletiyle hız denemesi yaptı.
HIZ DENEMESİ KAZAYI BERABERİNDE GETİRDİ
17 yaşındaki sürücü, trafiğe yapalı alanda hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet devrildi.
2 YARALI
Kazada; her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı.
112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.