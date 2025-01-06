Antalya'da uçak pistinde motosikletle hız yaptı: Kaza geçirdi

Antalya'da motosiklet sürücüsünün hız tutkusu kazaya davetiye çıkardı.Manavgat ilçesine bağlı Aksaz Mahallesi'nde Orman İşletme Müdürlüğüne uçak pistine giren Emirhan S., uçak pistinde motosikletiyle hız denemesi yaptı.17 yaşındaki sürücü, trafiğe yapalı alanda hız yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedince motosiklet devrildi.Kazada; her ikisi de 17 yaşında olan motosiklet sürücüsü Emirhan S. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Turgut S. yaralandı.112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.