Ankara'da gündem yoğun: AK Parti ve DEM heyeti bugün görüşecek

Türk siyaseti, hareketli günlerden geçiyor.Türkiye kararlı, 2025 yılında PKK teröründen kurtulmak için hedefe yürüyor. Bu kapsamda da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ilk adımı attığı, ilk çağrıyı yaptığı süreç emin adımlarla işliyor.DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın 28 Aralık'ta, İmralı Adası'nda tutulan PKK elebaşı terörist Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile ilk somut adım da atılmış oldu.Buldan ve Önder'le birlikte Ahmet Türk'ün de katıldığı heyet, önce TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ardından da Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.Sırada ise AK Parti ziyareti var.DEM Parti İmralı heyetinin Meclis turu, yeni haftada da devam edecek.Heyet ilk olarak bugün, AK Parti Meclis gurubunu ziyaret edecek.Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Heyeti, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya gelecek.Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşmenin tarihi ise henüz net değil.BU HAFTA DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEKDEM Heyeti yeni haftada Gelecek, Saadet, Deva ve Yeniden Refah partilerinin Genel Başkanlarıyla da görüşecek.İyi Parti ise heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.