Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Geçen haftayı yükselişle kapattıktan sonra yeni haftanın ilk gününe aşağı yönlü hareketli girdi. Gram altın yüzde 0,06 değer kaybetti. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 6 Ocak 2025 altın fiyatları...Altın​ piyasasında yıl başında yaşanan düşüşün ardından geçtiğimiz hafta yatırımcısına kazandırmıştı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 1,62 artışla 3 bin 12 liraya, cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 1,60 değer kazanarak 20 bin 430 liraya yükselmişti. Yeni haftanın ilk gününde ise durum farklı.Geçen hafta en düşük 3 milyon 48 bin 500 lira, en yüksek 3 milyon 50 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 999 bin lira dolayında. Gram altın​ 2.997, 73 TL'den, çeyrek altın​ ise 4.944,00 TL'den satılıyor. İşte 6 Ocak 2025 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları​...Alış 2.997,73,38Satış 2.998,17Alış 4.944,00Satış 4.985,00Alış 9.890,00Satış 9.963,00Alış 19.720,00Satış 19.852,00Alış 2.637,65Satış 2.638,02