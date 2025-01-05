Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için yolun sonu geldi

Cumhurbaşanı Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulunuduCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Sevgili Trabzonlular, sevgili genç kardeşlerim muhterem hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:Sevgili Trabzonlular, sevgili genç kardeşlerim muhterem hanımefendiler beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hürmetle muhabbetle selamlıyorum... İşte bu şekilde hasret türküleri söyleyen dünyanın dört bir yanındaki Trabzonlular'a da buradan selam ediyorum. Sizlerin şahsında şu an kalbi bizimle atan bütün uşaklara sevgilerimi en derin muhabbetlerimi gönderiyorum. Şehit Eren Bülbül'ün ve bütün şehitlerimizin sevdası neyse Trabzon'un sevdası odur.Trabzon'da AK Parti'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimi tebrik ediyor, Allah hepsinden razı olsun diyorum. Konuşmamın hemen başında Trabzon'a olan şükran borcumuzu ödemek arzusundayım 31 Mart seçimlerinden önce şehrinize gelmiş ve Meydan Parkı'nda mitingimizi gerçekleştirmiştim. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana yaptı. Size olan güvenimizi boşa çıkarmadınız. Ben de işte bu salonda tekrar söylüyorum. Allah ömür verdikçe son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet edecek, canla başla çalışacağız. AK Parti kurulduğu günden beri hizmet siyaseti yapan bir parti olmuştur.Biz yatırımlarımızla konuştuk. Biz bulunduğumuz görevlere millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Trabzon için çalışmaya Trabzon için üretmeye Trabzon'u Türkiye Yüzyılı'nın yıldızlarından biri haline getirmeye devam ediyoruz.Trabzon şehirlerden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası dünyayı dize getiren Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Refahı ve huzuru artırmak için çalışacağız. İnanıyorum ki Trabzon, Türkiye Yüzyılı'nın öncü şehirlerinden biri olacak. Bu potansiyel ve bu irade Trabzon'da var.Değerli Trabzonlular çatışmanın şiddetin istikrarsızlığın tarihe karıştığı terörsüz Türkiye hedefimize gönül birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Bunun için çok kapsamlı her adımı incelikli düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. DEAŞ terör örgütünü de bozguna uğrattık. Terör örgütü için yolun sonu geldi. PKK'nın Suriye uzantısını sınırımızdan uzaklaştırdık. Emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Bu topraklarda fitne yetiştirmek isteyenlerin tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biriz, beraberiz, hepimiz kardeşiz. Bizim aramıza hiç kimse giremeyecek. Hiç kimse bizim kadim birlikteliğimizi bozamayacak. Terör belasını da ortadan kaldırarak inşallah hedefe daha seri bir şekilde ulaşacağız.CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığının ardında hangi sebeplerin yattığını açıklamasını istedim. Sayın Özel henüz akla mantığa uygun bir cevap veremedi.Enerji desteği bütçede 472 milyar lira kaynak ayırdık. Enerji başlığında vatandaşlarımıza çok güçlü destekler veriyoruz. Sayın Özel onu bunu bıraksın da ucuzlatacağız dediği suya neden 5 yılda yüzde 1000'den fazla zam yaptığı açıklasın. Ne oldu da 5 senede suyun fiyatına 10 kat zam yaptınız.CHP'nin olduğu bir kentte vatandaşlarımız, su faturalarının elektrik faturalarını geçtiğinden şikayet ediyor.Gabar'da da hedef günlük 100 bin varil. Somali'de Oruç Reis'ten müjde bekliyoruz.CHP kendilerince siyaset yapmaya çalışıyor.Diğer 80 ilimizle birlikte Trabzon için de koşturuyoruz. Trabzon'a son 22 yılda toplam 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar lira, Eğitimde 21 milyar lira, Sosyal yardımlarda 42 milyar lira, Sağlıkta 10 milyar lira. Çevre ve Şehircilikte 63 milyar lira. Sanayi ev teknolojide 10 milyar lira. Enerjide kamu ve özel 64 milyar lira. Kültür ve Turizmde 3 milyar lira.'