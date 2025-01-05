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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşusu Muhammet Karslı’nın taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Ekleme: 5.01.2025 - 10:29 Güncelleme: 5.01.2025 - 10:37 / Editör: Edin Uslu
Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından hava yolu ile memleketi Rize'ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra baba ocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.

KOMŞUSUNA TAZİYE ZİYARETİNDE BULUNDU
Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu


KUR'AN-I KERİM OKUDU
Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.
O anlar böyle görüntülendi.