Cumhurbaşkanı Erdoğan komşusunun taziyesinde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Samsun ve Ordu'daki Olağan İl Kongrelerinin ardından hava yolu ile memleketi Rize'ye geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra baba ocağı Güneysu ilçesinde kendisini bekleyen kalabalığa hitap etti.Erdoğan ardından hayatını kaybeden komşusu Kıbrıs Gazisi Muhammet Karslı'nın evine uğrayarak taziyede bulundu.Komşusu Karslı'nın ailesine taziyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.O anlar böyle görüntülendi.