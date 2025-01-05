Birçok il için alarm verildi: Kar ve sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden paylaşılan hava durumu raporuna göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıkların azalacağı belirtilirken, birçok şehir için kar ve sağanak uyarısı yapıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusu ile Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Muğla, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olmak üzere genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.Hava sıcaklığının ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın güney kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.İşte pazar gününe ait haritalı hava durumu raporuParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ÇANAKKALE °C, 12°CParçalı ve çok bulutluEDİRNE °C, 8°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutluİZMİR °C, 15°CParçalı bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde Hatay'ın güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA °C, 16°CParçalı ve çok bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlıHATAY °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde güney kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluÇANKIRI °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurluESKİŞEHİR °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluSİNOP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurluParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.TRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıKARS °C, 0°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlıMALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Adıyaman dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışıGAZİANTEP °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlıSİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlıŞANLIURFA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı