Atan pişman olacak! Depozito uygulaması başladı: Evdeki çöpler artık para edecek

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulamaya başlanan Depozito Yönetim Sitemi, evlerdeki çöpleri paraya çevirecek.Söz konusu uygulamayla birlikte çevrenin korunması ve geri dönüşüme teşvik hedefleniyorken sistemde, 0.1 litre ile 3 litre arasındaki tek kullanımlık ambalajlar ücret karşılığında alınacak.Atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşların geri dönüşüme teşvik edilmesi hedeflenen uygulamada şişe başına ücretlendirme yapılacak.İade edilen her ambalaj için ödenecek olan tutar 25 kuruş olarak belirlendi. Depozito cihazlarına atılan her bir kutu veya şişe başına 25 kuruş tahsis edilecek.Ücretler ise vatandaşların Türkiye Emlak Katılım Bankası altyapısındaki e-cüzdan hesaplarına aktarılacak. Biriken tutarlar alışverişte kullanılabilecek veya nakit olarak çekilebilecek.Depozito iadesinde sistem kapsamında geri dönüşüme dahil edilebilecek ürünler:Alkolsüz içecek şişeleriİçme ve kaynak sularıDoğal mineralli sularMeyve sularıSüt ve süt ürünleriAlkollü ve alkolsüz bira kutularıEnerji ve sporcu içecekleri