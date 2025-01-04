MSB duyurdu: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit edilen 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!