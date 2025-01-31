  • USD: 35,76 - 35,83
  • EURO: 37,15 - 37,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen NARKOKAPAN-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında zehir taciri 2 şüpheli yakalandı.

Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı
Ekleme: 31.01.2025 - 08:51 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:57 / Editör: Edin Uslu
Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı
Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

Son olarak, ekipler zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonlarda zehir taciri 2 şüpheli ise yakalandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MİKTAR
Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam, 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı