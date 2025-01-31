Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı

Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.Son olarak, ekipler zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.Operasyonlarda zehir taciri 2 şüpheli ise yakalandı.Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı.Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam, 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi.