Şırnak'ta NARKOKAPAN-11 operasyonu: Zehir taciri 2 kişi yakalandı
Şırnak'ta düzenlenen NARKOKAPAN-11 operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında zehir taciri 2 şüpheli yakalandı.
Güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılığını sürdürüyor.
Son olarak, ekipler zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonunda 375 litre sıvı metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Operasyonlarda zehir taciri 2 şüpheli ise yakalandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen takipli narkotik faaliyeti kapsamında; 375 litre sıvı metamfetamini arazide toprağa gömerek saklayan şüpheliler, düzenlenen “NARKOKAPAN-11” operasyonuyla suçüstü yakalandı.
OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLEN MİKTAR
Ayrıca 2024 Yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık 2024) Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam, 4 ton 45 kilogram metamfetamin ele geçirildi.