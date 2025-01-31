MSB paylaştı: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.Teröristleri saklandıkları deliklerde etkisiz hale getiren Mehmetçik, çok sayıda da mühimmat ele geçirdi.Bu sefer, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda 'İnlerine girmeye devam' denilerek, 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesini ele geçirdi.' notu düşüldü ve ele geçirilenler şu şekilde sıralandı:10 adet AK-47 piyade tüfeği,2 adet M-16 piyade tüfeği,1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek,7 adet AT-4 tanksavar silahı,1 adet RPG-7 roketatar,60 adet misket tipi el bombası,3 adet RPG -7 tanksavar mühimmatı,30 bağ bombaatar mühimmatı,286 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı,5.000 adet 7.62 mm mühimmatı,10.000 adet 5.56 mm mühimmatı,15 jelikan 12.7 mm Doçka mühimmatı,6 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı,60 adet 45 kalibre tabanca mühimmatı,2 adet RPG -7 roketatar başlığı,40 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği,Çok sayıda Doçka ve 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mayonu,5 adet sabit merkez telsizi,1 adet kamera,1 adet lazer mesafe ölçer,2 adet el dürbünü, 2 adet Dragunov dürbünü,1 adet Doçka mühimmat doldurucusu,1 adet PKMS makinalı tüfek namlusu,Çok sayıda AK-47 piyade tüfeği mekanizması,20 adet plastik patlayıcı,15 adet EYP düzeneği,5 kutu barut,Çok sayıda elektrikli fünye, 4 adet termal şemsiye.