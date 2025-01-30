Gazze'de üçüncü rehine takası: Hamas, esirleri teslim etti

Gazze'de tarihi anlar yaşanıyor...Dünya 15 aydır bir soykırıma tanıklık etti.Kanlı saldırıların ardından Katar'ın başkenti Doha'daki müzakerelerde İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkese mutabık kalındı.47 binden fazla sivilin katledildiği Gazze'de anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgede esir takası başladı.Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu başladı.Rehine teslimi için Hamas'ın silahlı kanadı El-Kassam Tugayları'na bağlı onlarca Hamas üyesi, Cibaliye'de toplandı.Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.İsrail ordusu, üç rehineyi Kızılhaç yetkililerinden teslim aldıklarını doğruladı.İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.Bugün serbest bırakılan rehineler arasında İslami Cihad'ın elindeki iki rehine olan 29 yaşındaki Yehoud ve 80 yaşındaki Gadi Mozes de var.Filistin medyası, takasın Hamas'ın öldürülen lideri Yahya Sinvar'ın Han Yunus'taki evinin önünde gerçekleştiğini yazdı.Bugünkü ayrı bir anlaşma kapsamında Hamas'ın elindeki 5 Taylandlıyı da serbest bırakması bekleniyor.Rehinelere karşılık İsrail hapishanelerindeki 110 Filistinli de özgürlüğüne kavuşacak.Bunlardan 30'unun çocuk olduğu bildiriliyor.Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin bazı bölgelerinde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini kabul etti.Ordunun X platformundan yaptığı açıklamada ordu güçlerinin son saatlerde Gazze'nin bazı bölgelerinde 'ordu güçlerinin üzerlerine doğru ilerleyen ve kendilerine tehdit oluşturan şüphelileri uzaklaştırmak' iddiasıyla aralıklı olarak ateş açtığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) da Gazze'nin orta kesiminden kuzeye doğru giden bir araca, 'ateşkes anlaşmasına göre geçişe izin verilmeyen bir bölgeden denetimsiz geçtiği iddiasıyla' ateş açtığı belirtildi.İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına tam olarak uyduğunu iddia ediyor.Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi.Gazze Şeridi'nde evlerini terk etmek zorunda kalan Filistinliler, ateşkes anlaşmasıyla birlikte 15 ayın ardından geri dönüyor.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, son 72 saat içinde Gazze'nin kuzeyindeki evlerine dönen Filistinlilerin sayısının 500 bini aştığı ifade edildi.