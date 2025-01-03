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Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 3.01.2025 - 08:45 Güncelleme: 3.01.2025 - 08:48 / Editör: Fehmi Öztürk
Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurduEge Denizi​'nde 3.0 büyüklüğünde 3.0 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi. Saat 07.56'da yaşanan sarsıntının derinliği 15.4 olarak kaydedildi.

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli Rasathanesi duyurdu

SAATLER ÖNCE DE SALLANDI
Öte yandan saatler önce de Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Depremin Muğla Datça açıklarında 3.4 büyüklüğünde olduğu kaydedildi. Depremin derinliğinin 6.01 km olduğu ifade edildi.