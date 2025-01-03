DEM Parti, pazartesi günü AK Parti ile görüşecek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, daha önce açıkladıkları üzere Meclisteki siyasi partilerle görüşme turuna başladı.İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan DEM Parti heyeti, İmralı’da terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmenin ardından dün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.DEM Parti pazartesi günü saat 13:30’da AK Parti ile görüşecek.