Bakan açıkladı... 2.3 milyar TL hesaplara yattı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2.3 milyar liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2.3 milyar liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;
"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;
"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."