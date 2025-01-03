Bakan açıkladı... 2.3 milyar TL hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2.3 milyar liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."