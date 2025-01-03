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Beyaz Gazete
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Bakan açıkladı... 2.3 milyar TL hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2.3 milyar liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Ekleme: 3.01.2025 - 16:44 Güncelleme: 3.01.2025 - 16:45 / Editör: Atilla Özbir
Bakan açıkladı... 2.3 milyar TL hesaplara yattıTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2.3 milyar liralık ödemenin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması şöyle;

"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Bakan açıkladı... 2.3 milyar TL hesaplara yattı