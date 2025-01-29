İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında güvenlik güçleri harekete geçti. Soruşturmalarda isimleri geçen, Bylock kullanıcısı oldukları yönünde tespit bulunan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve ele geçirilen dijital materyallerde haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde kayıt bulunan 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bu kapsamda güvenlik güçleri tarafından eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanması yönelik çalışmalar devam ediyor.