İkinci ara tatil 2025: Bahar dönemi ara tatili ne zaman? MEB takvimi...

İkinci döneme başlayacak olan öğrenciler gözlerini ikinci ara tatile dikti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2025 eğitim öğretim takvimine göre ikinci ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, bahar dönemi ara tatil ne zaman?

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Öğrenciler 3 Şubat 2025 Pazartesi günü yeniden okul sıralarını dolduracak ve ikinci döneme başlayacak. Okul heyecanı yaşayan öğrenciler gözlerini bahar dönemi ara tatile dikti. Ara tatilde hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük bir tatil dönemi yaşanacak. Genelde Nisan ayına denk gelen ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimi ve tatil tarihleri...MEB'e bağlı okullarda ikinci yarıyıl 3 Şubat 2025 günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.Bahar dönemi ara tatil ise 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.Öğrenciler, ara tatil sonrası 7 Nisan Pazartesi günü tekrar okul dönemine girecek ve 20 Haziran 2025'te karnelerini alacaklar.