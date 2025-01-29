Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 18,59 puan ve yüzde 0,18 artışla 10.140,36 puana yükseldi.Toplam işlem hacmi 43,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,75 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 1,36 ile taş toprak oldu.Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği ticari ve ekonomik politikalar fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, gözler bu akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) alacağı para politikası kararlarına çevrildi.Analistler, öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra mortgage başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.250 puanın direnç, 10.000 ve 9.900 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.